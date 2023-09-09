واشنطن بوست تبرز تأكيد رئيس أوكرانيا رفض إجراء مفاوضات مع بوتين لإنهاء الحرب

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على تصريحات رئيس أوكرانيا فلودومير زيلينسكي التي يؤكد فيها رفضه إجراء أي مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الدامية التي تدور رحاها بين الطرفين منذ أواخر فبراير من العام الماضي.

وأوضح كاتب المقال أندرو يونج أن زيلينسكي أكد في حوار أجرته معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية أنه لا يوجد أي احتمال لإجراء مفاوضات "مع الرئيس الحالي في روسيا لإنهاء الحرب بين الطرفين".

وأوضح زيلينسكي، كما يشير المقال، أن إجراء المفاوضات يتم مع أطراف مستعدة للتفاوض أما بوتين فليس لديه النية للتفاوض أو الوصول لحل وسط لإنهاء الصراع المسلح الحالي.

ويلفت المقال في سياق متصل إلى انعقاد قمة مجموعة العشرين اليوم السبت في الهند، موضحا أن حرب أوكرانيا سوف تتصدر جدول أعمال القمة إلى جانب موضوعات أخرى هامة على الساحة الدولية، طبقا لما ذكره شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينوه المقال إلى أن الرئيس بوتين لن يشارك في أعمال القمة التي بدأت أعمالها اليوم، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الروسي سوف ينوب عنه خلال أعمال القمة.

ويتطرق المقال إلى تطورات الموقف في ساحة القتال بين القوات الروسية والأوكرانية حيث يشير إلى أن الجانب الروسي قام أمس الجمعة بتوجيه ضربة صاروخية على مدينة "كرييفي ريه" الأوكرانية مسقط رأس الرئيس زيلينسكي مما تسبب في مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 70 أخرين بجراح إلى جانب تدمير أحد مقار الشرطة، طبقا لما ذكره أحد المسئولين الأوكرانيين.

ويتناول المقال تداعيات الحرب في أوكرانيا على الساحة الدولية حيث يشير إلى قيام السلطات في كوبا بالقبض على 17 شخصا بتهمة تجنيد محاربين من كوبا للقتال في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن النائب العام في كوبا أوضح أن عقوبة تلك الجريمة تتراوح ما بين السجن 30 عاما أو مدى الحياة وقد تصل إلى حد الإعدام.

ويسلط المقال الضوء على الجانب الاقتصادي من تلك التداعيات حيث يشير إلى أن واردات أسبانيا من الغاز الروسي ارتفعت على نحو ملحوظ في تالفترة الأخيرة على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على واردات النفط والغاز الروسية ومساعي الدول الغربية لتقليص اعتمادها على واردات الطاقة الروسية.

ويلفت الكاتب في الختام إلى بيانات الحكومة الأسبانية التي تشير إلى أن مدريد قامت باستيراد ما يقرب من 28 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا في يوليو الماضي وهو ما يعكس ارتفاعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.