رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ وزير التعليم العالي بعد منحه دكتوراه فخرية من لندن

تقدم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتهنئة للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية في الهندسة المعمارية تقديرا لتاريخه العلمي، حيث منحت كلية الهندسة المعمارية والحوسبة والهندسة بجامعة إيست لندن البريطانية، أمس الخميس درجة الدكتوراه الفخرية لمعالي الوزير، وذلك بالتزامن مع احتفال الجامعة بالعيد ال 125 لتأسيسها، خلال الاحتفال الذي أقيم بحرم دوكلاند الجامعي بلندن.