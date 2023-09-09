برلماني يحذر من انتشار ظاهرة سرقة شقق مشروعات الإسكان الاجتماعي

حذر الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة سرقة شقق مشروعات الإسكان الاجتماعي، عقب توقيع المستفيدين على محاضر الاستلام ، مؤكدا أن هناك العديد من شكاوى المواطنين الحاجزين في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ممن تم تخصيص وحدات سكنية لهم، وتحديدا في مناطق حدائق أكتوبر، من تعرض الشقق للسرقة عقب التوقيع على محضر الاستلام من الشركة المنفذة.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أغلب السرقات تكون لأسلاك الكهرباء وأدوات السباكة، مما يكلف أصحاب هذه الوحدات عناء إعادة التركيب والصيانة مرة أخرى، علما بأن بنود العقد تنص على استلام الشقة تشطيب كامل.



وأكد أن هناك قصورا شديدا في متابعة هذا الأمر، وتراخي من أجهزة المدن الجديدة في تحقيق الرقابة لمنع السرقات والحفاظ على ممتلكات المواطنين، مطالبا بضرورة زيادة الحملات التفتيشية وتتبع عمليات السرقة والتعامل معها بحسم حرصا على المواطنين، ومنعا لتكرارها مرة أخرى.

وفي العام الماضي وتحديدا في مايو 2022، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على شخصين لقيامهما بسرقة النوافذ الألومنيوم من الوحدات السكنية بمنطقة الـ 247 عمارة إسكان إجتماعي بحدائق أكتوبر.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا، من أهالي المنطقة أفاد قيامهم بضبط شخصين لسرقتهم النوافذ الألومنيوم من الوحدات السكنية والعقارات بمدينة الإسكان الإجتماعي في حدائق أكتوبر.