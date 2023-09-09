بطريرك الروم الأرثوذكس لقيادات أيرلندية: «يجب الحفاظ على القدس من المتطرفين»

أكد البابا كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك الروم الأورثوذكس الاورشليمية، على ضرور الحفاظ على المدينة المقدسة “القدس” من المتطرفين الإسرائيلين، وذلك خلال لقائه مع السيد ميشيل مارتن وزير الخارجية ووزير الدفاع في جمهورية أيرلندا يوم أمس في المقر البطريركية بالأراضي المقدسة.

وخلال اللقاء أطلع البابا كيريوس السيد مارتن على التحديات التي يواجهها المجتمع المسيحي في الأراضي المقدسة من قِبل عناصر الإسرائيلية متطرفة، بما في ذلك الاعتداءات اللفظية والجسدية، وتخريب الكنائس والممتلكات المسيحية على سبيل المثال الإعتداء الأخير على المكان المقدس ستيلا ماريس في حيفا، الذي زاره الرئيس الإسرائيلي السيد إسحق هرتسوغ، وكذلك ديرالقديس جيراسيموس التابع للبطريركية.



وأشار البابا كيريوس أيضًا إلى عيد التجلي في جبل طابور، حيث منعت فرق الإطفاء الإسرائيلية المصلين المسيحيين من القدوم والمشاركة بالعيد بطريقة غير مقبولة.

كما شدّد البطريرك على أن الكنائس المسيحية في القدس تحتفظ بعلاقات جيدة مع دولة إسرائيل وتواصل دعوتها للدولة على التعامل بجدية مع هذه العناصر المتطرفة في المجتمع والتعامل معها بشكل فعال.

وأضاف البابا كيريوس أن المدينة المقدسة أورشليم هي قلب هوية الديانات السماوية الثلاث ويجب الحفاظ على طابعها المتعدد الأعراق والثقافات والأديان وتظل هذه الأماكن المقدسة مفتوحة للجميع وهي مراكز للتعايش السلمي والتكافل والحوار.

وتتعاون البطريركية الأورشليمية وهي الكنيسة المستقلة الوحيدة في الأراضي المقدسة، في حملة مُكثفة لمعالجة هذه المشاكل، بما في ذلك مع السلطات الأردنية، حيث يتمتع العاهل الأردني الهاشمي بالوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الأرض المقدسة.

في نهاية اللقاء شكر السيد الوزير البابا كيريوس لطرحه هذه المواضيع الهامة، ووعد بنقلها الى الجهات المختصة، ثم غادر مقر البطريركية متوجهاً الى كنيسة القيامة المقدسة لزيارة المقدسات.