خبير اقتصادي: السيسي يمثل إفريقيا بأكملها في قمة العشرين

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة العشرين مهمة للغاية، باعتبار أن الرئيس السيسي، يحمل على عاتقه هموم القارة الإفريقية بالكامل، موضحًا أن الرئيس اليوم يمثل مصر والقارة بأكملها تمثيلًا مشرفًا، كما أن مشاركته هي نقل للرؤى والاحتياجات التي تحتاجها القارة الأفريقية في الفترة المقبلة، وأهمها مشكلات التمويل في المشروعات التنموية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أهم القضايا التي تتناولها القمة هي إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي تمتلكها القارة، التي قد تكون نقطة انطلاق لتحقيق تنمية مستدامة، تستفاد منها دول القارة بالكامل، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الهندية متميزة، وتزداد في التنامي.

وأوضح البهواشي، أن العلاقات الدبلوماسية بقيادة الرئيس السيسي تفتح الآفاق، وتبادل الرؤى لمصلحة البلدين، لافتًا إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية زادت قوة العلاقات بين الدولتين، وكان هناك زخمًا في الاتصالات والمقابلات الشخصية ما بين قادة البلدين، وترجم هذا في شكل اقتصادي، إذ إن حجم التبادل التجاري فيما بينهما يزداد يومًا بعد يوم.