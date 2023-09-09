نجوي كرم تعلن إلغاء حفلها في المغرب بعد الزلزال

اعتذرت المغنية اللبنانية نجوى كرم عن عدم استكمال حفلها في المغرب ليل أمس الجمعة، بعد وقوع زلزال قوي في البلاد.

وكانت وزارة الداخلية في المغرب أعلنت في وقت مبكر صباح اليوم السبت مصرع 632 شخصا على الأقل في الزلزال الذي ضرب المملكة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

وكانت نجوى كرم تطلع لهذه الحفلة بعد غياب 12 عاما عن المغرب، وذلك ضمن مهرجان تيمتار 2023 بمدينة أكادير.

حيث شاركها عدد من جمهور الفنانة اللبنانية عبر منصات التواصل، فإن قرار الإلغاء تم اتخاذه من قبل الجهات المعنية حفاظا على سلامة الحضور.

وقالت كرم "بسبب الظرف اللي وقع، وصلتني تعليمات أن نوقف هذه الحفلة حفاظا على أمننا جمعيا".

ولكن على الرغم من تلك التعليمات، تحدت كرم هذه الإجراءات وتابعت "على الرغم مما حصل، سأقدم لكم أغنية أنا أحبها وأنتم أيضا تحبونها".

وتضامنا مع ضحايا زلزال المغرب، قررت جمعية مهرجان تيميتار إيقاف حفلات مساء الجمعة وإلغاء جدول اليوم السبت.