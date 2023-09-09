قصور الثقافة تستعد لإطلاق فعاليات مشروع الألف مبدع في سوهاج

عقد محمد نبيل رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي لقاءا واجتماعا مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لبحث استعدادات المحافظة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لاطلاق فعاليات مشروع الألف مبدع في سوهاج تحت شعار “الجمهورية الجديدة .. سوهاج ألف مبدع .. ٥٠ سنة أكتوبر”الذي تقدمه وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر الإجتماع السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ومحمد نبيل وكيل أول وزارة الثقافة رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبوالدهب مدير عام ثقافة سوهاج، والدكتور علاء غالب ممثلا عن جامعة سوهاج، ومحمد زكريا ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة، وأسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة.

تناول الاجتماع تحديد مهام كل جهة ، وسبل خروج الفعاليات بالشكل اللائق والمشرف، ليكون المشروع مثالا يحتذي لتنفيذه في باقي المحافظات.

وأكد محافظ سوهاج علي تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المشروع وتحقيق أهدافه فى دعم المبدعين من أطفال وشباب المحافظة وثقل مواهبهم، مؤكدا علي أهمية تطوير العمل الثقافي وتكثيف الفعاليات الثقافية بمختلف مدن وقري المحافظة.

ومن جانبه أشار رئيس قطاع وسط الصعيد الثقافي أن المرحلة الأولي من المشروع تستهدف ألف مبدع من أطفال وشباب "المنشاه، وطهطا، والمراغة، وشطورة"، في مجالات إلقاء الشعر، والغناء، والعزف الموسيقي، والتمثيل، والرسم، والحرف اليدوية، مشيدا بالدعم اللامحدود من السيد المحافظ لتنفيذ المشروع علي أرض سوهاج وتحقيق أهدافه الثقافية، لافتا إلي أن فعاليات المشروع ستستمر لمدة ٣ أيام متتالية، وتتضمن معرضا للرسم والفن التشكيلي بالحديقة المتحفية، وعروضا للمبدعين في مجالات مختلفة بالمسرح الروماني، بما يتيح للالف مبدع عرض مواهبهم بحضور أهالي سوهاج.

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