الليلة.. حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الـ80

يسدل مساء اليوم السبت، الستار على حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ80، وسط ترقب كبير لمعرفة هوية الأعمال الفائزة بجوائز الأسد الذهبي.

وشهد مهرجان فينيسيا هذا العام، مشاركة واسعة لعدد من الأفلام المنتظرة، بما في ذلك فيلم "Evil Does Not Exist" للمخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي، الذي سبق وترشح للأوسكار عن فيلم "Drive My Car".

وضمت المسابقة الرسمية فيلم "Io Capitano" للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني، وعاد المخرج التشيلي بابلو لارين لـ ليدو مجدداً بفيلم "El Conde"، وذلك بعد عامين من مشاركته في فينيسيا بفيلم "Spencer".

وشارك المخرج الأمريكي المخضرم ويس أندرسون خارج المسابقة الرسمية بفيلم "The Wonderful Story of Henry Sugar". ويضم نفس القسم أيضًا، فيلم "Hit Man" للمخرج ريتشارد لينكليتر.

وشهدت هذه النسخة من مهرجان فينيسيا غياب عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود بسبب إضراب نقابتي الكتاب والممثلين، منذ أكثر من 3 أشهر.