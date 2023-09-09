رئيس الجودو: بعثة المنتخب في المغرب بخير ولم يصبنا مكروه

أكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن بعثة المنتخب المتواجدة حاليا في المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا بخير ولم يصبها أي مكروه.

وضرب زلزال مدمر قوته 7 درجات على مقياس ريختر عددا من المدن المغربية خلال الساعات الماضية، أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.

وقال مرزوق علي، إن لاعبي المنتخب بخير وأنه تم إخلاء فنادق الإقامة الخاصة بمنتخبات بطولة أفريقيا فور وقوع الزلزال.

وتابع مرزوق علي: "الجميع بخير ونستعد للمشاركة في منافسات البطولة المقامة حاليا في مدينة كازابلانكا المغربية".

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 14 لاعبا ولاعبة وهم:

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم

عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم

علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم

أحمد فياض – وزن +100 كجم

نورا سالم – وزن 48 كجم

حنين الطيب – وزن 57 كجم

فاطمة غانم – وزن 63 كجم

آية جاب الله – وزن 78 كجم

فرح شرف – وزن +78 كجم

وتشهد البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب مشاركة 36 منتخبا بإجمالي 192 لاعبا ولاعبة، في 7 موازين للرجال و7 موازين للسيدات.