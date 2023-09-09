رصد الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم السبت

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “دي إم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 ،عبر تطبيق جوجل للخرائط، ويجب الالتزام بالسرعات المقررة، لوجود كاميرات المراقبة والرادارات بجميع أنحاء الجمهورية.

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين بهما أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات، ناصحة بربط حزام الأمان وتقليل السرعات المقررة، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة وردارات للألتزام بالسرعات المقررة.وظهرت سيولة مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، ونصحت مقدمة برنامج “8 الصبح” قائدي السيارات للقيادة بحرص شديد جدا لعدم وجود أى خسائر بشرية، وتهدئة السرعة منعا لتسبب أى حوادث على الطرق.

وأوضحت أن محور 26 يوليو في الاتجاهين يظهر باللون الأخض رتعبرعن السيولة المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى أن أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين به سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات المتقطعة وحتى امتداد رمسيس وغمرة بها، بالإضافة إلى أن كوبري 15 مايو به سيولة مرورية.