ads
السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دعم المملكة لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

وقدم الرئيس الأوكراني شكره لولي العهد السعودي على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية.

 

السعودية الأزمة الأوكرانية الروسية
ads