السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دعم المملكة لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقدم الرئيس الأوكراني شكره لولي العهد السعودي على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية.