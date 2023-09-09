منتخب مصر يواجه المغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة

يلتقي المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة مع نظيره المغربي، السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائي، من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، بإستاد القاهرة.

ونجح منتخب الكرة الطائرة في تحقيق الفوز على كينيا 3/0 في دور الـ16 مساء أمس الجمعة .

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: ”أشرف اللقانى وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصري المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.