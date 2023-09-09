احتفالا باليوم العالمي للعمل الإنساني.. تواصل فعاليات بازار سيدات شرم الشيخ (صور)

واصلت احدى القرى السياحية بمدينة السلام شرم الشيخ استضافتها بازار سيدات شرم الشيخ (Mrs. sharm bazaar)؛ لدعم صاحبات المشروعات متناهية الصغير ، تحت شعار “مشروعك من البيت”، وسط اقبال كبير من المصريين والأجانب.

يأتي ذلك احتفالا باليوم العالمي للعمل الإنساني؛ لتعزيز الوعي بشأن المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء العالم والتأكيد على أهمية التعاون الدولى فى تلبية هذه الاحتياجات في مجال لا يتوقف على فرد دون غيره فأبوابه مفتوحة أمام الجميع.

وقالت شرين الهواري، عضو المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، والمنظم والمنسق العام لبازار سيدات شرم الشيخ، لـ"البوابة نيوز": “إن هدفنا تسليط الضوء على سيدات شرم الشيخ المبدعات في الشغل اليدوي وسيدات سيناء بصفة عامة، ومساعدتهن في التسويق وعرض منتجاتهن على السياح ورؤية إبداع المرأة المصرية.”، مشيرة إلى أن عدد كبير من السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة يحلمن بفرصة تسويق منتجاتهن، خاصة فى الوقت الذى تعانى فيه الأسواق من الركود خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت: ضم البازار أكثرمن 23 عارضة من سيدات شرم الشيخ صاحبات المشاريع الصغيرة بمنتجاتهن المختلفة المتنوعة من ملابس لجميع افراد الاسرة و مستلزمات البيت و مشغولات يدوية اكسسوارات و ايضا مستلزمات المدارس و لعب للاطفال و كلها باسعار مخفضة احتفالا باليوم العالمي للعمل الإنساني و ايمانا منهن باهمية تكاتف افراد المجتمع الواحد لتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت المنسق العام للبازار الشكر لجميع المشاركات و تعاونهن و توفير جميع المنتجات و عمل العروض و التخفيضات لزوار البازار من اهالي شرم الشيخ و من السياح ايضا، كما وجهت شكر خاص للنائب محمد المسعود علي استضافته للبازار و سيدات شرم الشيخ دائما و دعمه لهن وأيضا منى النحال من إدارة التسويق و جميع فريق ادارة القرية علي تعاونهم و دعمهم المستمر.

وأجمعت العارضات المشاركات في البازار عن بالغ سعادتهن بإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في فعاليات البازار باعتباره فرصة تسويقية مميزة، تفتح لهن آفاقا تسويقية جديدة فضلا عن كونها تجربة مميزة تثري خبراتهن في تبادل الأفكار والأذواق مع زميلاتهن من العارضات من ناحية ومع الزبائن ورواد المعرض من ناحية أخرى، وأكدن أن مثل هذه الفعاليات تشجعهن على الاستمرار وتطوير انتاجهن.

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