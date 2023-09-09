مرشحة للزيادة.. حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترتفع إلى 632 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق المملكة في وقت مُبكر اليوم السبت، إلى 632 وفاة و 329 مصابا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب وزارة الداخلية.

وأفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، بانهيار مبانٍ بالمدن العتيقة جراء الزلزال، وقال إنَّ السكان شعروا بهزة أرضية وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفًا من ارتدادات تابعة للهزات الأولى.

وبحسب مركز الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 16 كيلو مترًا من قرية "تلات نيعقوب" وسط البلاد.