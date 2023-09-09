زلزال المغرب.. التفاصيل الكاملة والمدن الأكثر تضررا

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر دولة المغرب في وقت مُبكر من صباح اليوم السبت.

وبحسب مركز الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 16 كيلو مترًا من قرية "تلات نيعقوب" وسط البلاد.

وأفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، بانهيار عدد من المباني بالمدن العتيقة في عدد من المدن المغربية جراء الزلزال، وقال إنَّ السكان شعروا بهزة أرضية وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفًا من ارتدادات تابعة للهزات الأولى.

وفي هذا السياق، قال الصحفي المغربي رشيد لمسلم، إنَّ حالة من الخوف والفزع أصابت المواطنين عقب الشعور بالهزة الأرضية، خصوصًا في مدينة "أغادير".

وأضاف "مسلم" في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أنَّ المعلومات الأولية تشير إلى أن السلطات المغربية تحركت فور وقوع الزلزال إلى المناطق المتضررة لإنقاذ المواطنين.

وذكر أنَّ هناك بعض المنازل انهارت وخسائر مادية في مراكش والتقديرات الأولية تؤكد حدوث شقوق كبيرة داخل بعض المباني خصوصًا في أغادير، مُؤكدًا أن الوضع أصبح هادئ نسبيًا، بعد تجاوز المرحلة الحرجة.

وتابع: "السلطات المغربية تحركت بشكل عاجل من خلال الرصد التقني ووجهت بعض النصائح للمواطنين بضرورة عدم التجمع لاحتمالية حدوث هزات ارتدادية، لكن عاد الهدوء للمناطق التي ضربها الزلزال، ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرًا بالزلزال، مراكش والدار البيضاء وأغادير والرباط".