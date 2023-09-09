ads
السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصر تدين الهجومين الإرهابيين في مالي

مصر
مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم السبت، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في شمال شرقي مالي، وأسفرا عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعرب البيان عن خالص تعازي مصر ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة، ولأسر الضحايا، جراء الحادث الإرهابى الغاشم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر إدانتها لمثل تلك الأعمال الإرهابية المشينة، مطالبةً بضرورة تكاتف المجتمع الدولى من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه.

الهجومين الإرهابيين شمال شرقي مالي مالي تعازي مصر حكومة وشعب جمهورية مالي
ads