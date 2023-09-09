مصر تدين الهجومين الإرهابيين في مالي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم السبت، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في شمال شرقي مالي، وأسفرا عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعرب البيان عن خالص تعازي مصر ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة، ولأسر الضحايا، جراء الحادث الإرهابى الغاشم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر إدانتها لمثل تلك الأعمال الإرهابية المشينة، مطالبةً بضرورة تكاتف المجتمع الدولى من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه.