محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة تونس

ينضم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إلى معسكر المنتخب الوطني، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة تونس الودية، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في ضوء التحضير لضربة البداية في تصفيات كأس العالم.

وشدد روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، على أنه مسئول عن قرار إراحة محمد صلاح فى مواجهة إثيوبيا، موضحاً أن اللاعب سيكون متواجداً بالمعسكر عقب مباراة إثيوبيا استعدادا للقاء تونس الودي.

وقال فيتوريا إنه سعيد باللاعبين فى المعسكر، وهو ما تكرر من قبل، بكل صراحة اللاعبون مميزون وأداؤهم كان مثالياً، ومتأكد من أن حضور لاعبي الشباب والأولمبي معنا سيكون له مردود جيد على اللاعبين، بالنسبة للاختيارات المستقبلة أول شيء الكفاءة الفنية، بالنسبة لي سواء اللاعب يستحق بغض النظر عن سنه سيتواجد في المنتخب.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.