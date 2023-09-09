شاهد.. لحظة وصول السيسي إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد وقائع قمة مجموعة العشرين"G20"، والتي ستنعقد بمدينة نيودلهي بالهند.

وفي وقت سابق، صرح المستشار أحمد فهمي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن مشاركة السيسي بقمة مجموعة العشرين؛ تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.

وذكرت الرئاسة المصرية أنه من المقرر أن يركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والإفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف.

كما سيؤكد الرئيس على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن برنامج زيارة السيسي إلى الهند سيتضمن أيضًا عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك.