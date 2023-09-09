وزير الخارجية الياباني يقوم بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا

ذكرت الحكومة اليابانية أن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، قام بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا اليوم السبت، لإظهار الدعم لدفاع كييف في مواجهة روسيا.

وأشارت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إلى أن هذه هي أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الياباني لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، وأرسلت جميع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة السبع وزراء خارجيتها إلى أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية، مما جعل اليابان آخر من يفعل ذلك.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن هاياشي، الذي بدأ رحلة إلى الشرق الأوسط وبولندا يوم الأحد الماضي، سيجري محادثات مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في كييف ويطلعه على خطة اليابان لعقد مؤتمر لتعزيز إعادة البناء الاقتصادي لأوكرانيا في بداية العام المقبل.

وقالت مصادر حكومية "إنه بناء على إعلان مشترك لزعماء مجموعة السبع في يوليو الماضي تعهد فيه كل دولة بالعمل مع أوكرانيا بشأن التزامات أمنية محددة وثنائية وطويلة الأجل، سيوافق هاياشي وكوليبا على صياغة وثيقة حول التعاون الثنائي".

وتأتي رحلة وزير الخارجية الياباني بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا المفاجئة إلى كييف في مارس الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل قمة مجموعة السبع في هيروشيما.