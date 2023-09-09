أوكرانيا: تسجيل 30 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم السبت، تسجيل 30 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت "الأركان العامة الأوكرانية" - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية أطلقت 13 صاروخا، وشنت 64 غارة جوية، و50 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت بنية تحتية مدنية.

وأوضح البيان أن قوات الدفاع الأوكرانية مستمرة في تنفيذ عمليات دفاعية في اتجاه الشرق وعمليات هجومية في اتجاه جنوب أوكرانيا.