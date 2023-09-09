في ذكرى وفاته.. تعرف علي الطوباوي جيمس ديسيديريو لافال الكاهن

تحتفي الكنيسة الكاثوليكية اليوم السبت، بذكري وفاه الطوباوي جيمس ديسيديريو لافال الكاهن.





وُلد التوأمان، جياكومو وميشيل في 18 سبتمبر 1803مفي كروث، في أبرشية إيفرو في نورماندي، أبناء جياكومو لافال، عمدة المكان، وزوجته سوزانا ديلي رابليه. أعربت عائلة لافال، التي أنجبت بالفعل ثلاث بنات، عن سعادتها بوجود وريث ذكر، ومنحت جياكومو الاسم الأوسط ديزيريه. ثم أنجبا طفلين آخرين، وعندما كان جياكومو يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط، توفيت سوزانا، تاركة لزوجها ستة أطفال (توفي ميشيل في سن العاشرة فقط).فتزوج لافال مرة أخري.



في سن الرابعة عشرة تم إرسال جياكومو إلى تورفيل لا كامبان ، فقام عمه الكاهن نيكولا لافال بتعليم جياكومو تعليماً اساسياً . ثم أرساله الى الاكليريكية الصغري في إيفرو،وهي أيضاً مدرسة ثانوية، لكنه لم يحصل على نتائج جيدة، فعاد إلى وطنه، واستأنف دراسته، هذه المرة في كلية ستانيسلاوس في باريس.

بناءً على نصيحة عمه، الذي أفصح له برغبته في أن يصبح كاهنًا أو طبيبًا، ذهب إلى جامعة باريس لدراسة الطب،في سن السابعة والعشرين عام 1830، تخرج في الطب وبدأ ممارسة مهنته أولاً في سان أندريه دو لوري، حيث مكث لمدة ثلاث سنوات ونصف ثم في إيفري لا باتاي. لكن الثورة التي اندلعت ذلك العام . وقبل أن يتمكن من العودة إلى وطنه، كان عليه أن يقوم بواجبه كمواطن، حيث يساعد في حراسة المتاريس العسكرية. في هذه الأثناء، وضع الدكتور جياكومو ديزيديريو لافال جانبًا المشاعر الدينية التي كانت تحركه عندما كان طفلاً ومراهقًا، لكنه شعر في أعماقه بعدم الرضا. لكن كطبيب كان يحظى باحترام كبير من مرضاه بسبب لطفه وجديته في العمل. . ويوصف في هذه الفترة بأنه طويل القامة نحيف، كتفه أعلى من الأخرى، وهو عيب كان يعاني منه منذ ولادته، وحدث أنه عندما كان يذهب لزيارة امرأة مسنة ومريضة، كان يجدها دائمًا منشغلة بقراءة كتاب "الاقتداء بالمسيح" فطلب منها أن يقرا هذا الكتاب. فاتاحت له قراءة هذا الكتاب ذو الروحانية العظيمة.

وتعرضه لحادث سقوطه من على ظهر حصان مما كان من الممكن أن يتسبب في فقدان حياته، جعل دعوته تنشط مرة أخري لعودته الى الحياة الرهبانية.

فكرس نفسه بالكامل للأعمال الخيرية. في 15 يونية 1835،، وبعد فترة من البحث عن الذات، دخل مدرسة سان سولبيس اللاهوتية في باريس وتمت رسامته بعد ثلاث سنوات ونصف، في 2 ديسمبر 1838م. وبعد خمسة عشر يومًا تم تعيينه كاهنًا لرعية بينترفيل، في أبرشيته الأصلية. حيث انتشرت اللامبالاة على نطاق واسع نتيجة لسنوات من الإهمال. كانت الرعية تتألف من 483 نسمة فقط، منهم حوالي خمسين فقط يرتادون الكنيسة، ناضل كثيراً بصلواته وعظاته ولكن في غضون عامين، تمكن من جلب الجميع تقريبًا إلى الإيمان المسيحي.



افتتح مدرسة مما أكسبه دعم العديد من أولياء الأمور؛ وكان منزله مفتوحاً دائماً، مما جعل الفقراء يثقون به؛ علاوة على ذلك، بدأ بإعطاء دروس مسائية، مما أتاح للعديد من المزارعين والشباب الفرصة لتعلم القراءة والكتابة، وكذلك تلقي أساسيات التعليم المسيحي.

في أغسطس 1840، استقبل زيارة من اثنين من الإكليريكيين، وناقشوا معهم مشروع تبشير الأفارقة، ولا سيما العبيد السود المحررين من خلال إلغاء العبودية، الذي أُعلن عنه في عام 1835؛ وكان من المفهوم أن الاحتياجات الروحية لكل هؤلاء الناس كانت هائلة وعاجلة.

بحلول الوقت الذي وصلته الأخبار في عام 1840 بأن فرانشيسكو ليبرمان ذهب إلى روما للحصول على موافقة بابوية لتأسيس جمعية مكونة من كهنة، يكرسوا أنفسهم للرسالة بين هؤلاء العبيد المحررين. تأكد شعور جيمس بأن وقته قد حان في يناير 1841، عندما وصل الأسقف ويليام كوليير، وهو بندكتيني إنجليزي كان النائب العام لجزيرة موريشيوس، إلى فرنسا بحثًا عن كهنة ناطقين بالفرنسية يمكنهم الذهاب إلى هناك كمبشرين.

في النهاية، تقرر أن يذهب جياكومو إلى موريشيوس باعتباره المبشر الأول لجمعية قلب مريم الطاهر الجديدة، التي أسسها فرانشيسكو ليبرمان. في 4 يونية 1841، انطلق مع الأسقف ويليام كوليير وأربعة كهنة آخرين إلى جزيرة موريشيوس في قلب المحيط الهندي . تم استكشاف الجزيرة، التي كانت في الأصل غير مأهولة، لأول مرة في عام 1510 من قبل البرتغاليين، ثم في عام 1598 من قبل الهولنديين، ولم تكن هناك مستوطنات دائمة حتى وصول الفرنسيين في عام 1721، الذين جلبوا معهم العبيد من أفريقيا الشرقية، للعمل على مزارع قصب السكر التي كانوا يعتزمون إنشاؤها.

كان كاهن الرعية لافال من بين أوائل الذين انضموا إلى هذه الجماعة وتبعه على الفور المونسنيور.

كوليير الذي عاد إلى أبرشيته، حتى قبل افتتاح المبتدأ. وهكذا، في ١٤ سبتمبر ١٨٤١، فذهب الأسقف كوليير والأب لافال وثلاثة مبشرين آخرين في جزيرة موريشيوس، في قلب المحيط الهندي. كان الوضع الديني في الجزيرة مأساويًا، حيث كانت مستعمرة بريطانية يسكنها 140.000 نسمة، 75٪ منهم من العبيد المحررين ومن بينهم 90.000 كاثوليك. في المستعمرة لم يكن هناك سوى تسعة كهنة فقط يقومون بهذه الرسالة، كرّس الأب لافال نفسه على الفور لتبشير السود، كان يُطلق على السود المولودين في المستعمرة اسم "الكريول"، وصف المبشر وضعًا مأساويًا أخلاقيًا: في الجزيرة كان وحده يعتني بحوالي 80.000 من السود، وكان الفساد منتشر بدرجة رهيبة جداً ، ونصفهم لم يتم تعميدهم، ويعيشون مثل الوثنيين؛ وقليلون منهم تزوجوا في الكنيسة؛ كان السكر متفشيا.

الفتيات يتعرضن للإيذاء من قبل أسيادهن والشباب البيض. فعاني كثيراً من الأثرياء الذين رأوا في نشاطه الرسولي فرصة لتضييع الوقت. فسكن في سقيفة صغيرة مكونة من غرفتين خلف الكاتدرائية، والتي كان يترك بابها مفتوحًا دائمًا؛ وتعلم في أسرع وقت ممكن اللهجة المحلية ليتمكن من تعليمهم من خلال التحدث بلغتهم؛ وكانت جميع الخطب والخدمات الدينية بسيطة قدر الإمكان؛ لقد كتب لهم تعليمًا دينيًا بسيطًا، وشجع على إعداد العديد من معلمي التعليم المسيحي لمساعدته في عمله لقد ، في هذه الأثناء، اندمجت "جماعة قلب مريم الطاهر" بعد عشر سنوات مع "جماعة الروح القدس. فعاني أيضا من الصعوبات المستمرة القادمة من الحكومة البريطانية البروتستانتية للمستعمرة،كما لم يكن هناك عدد كافي من الأخوة يساعده في المهام المؤكل إليه. كان خط الرسالة الذي اتبعه جياكومو لافال هو التأكيد على أن السود هم أيضًا أبناء الله والتأكيد على الكرامة الإنسانية لقطيعه بأكمله.

فعينته السلطات الفرنسية كاهناً ومرشداً روحياً للسجناء، والمرضي فى مستشفى بورت لويس ،خلال أوبئة الكوليرا 1854-1857-1862، أسس العديد من المستشفيات، افتتح مدارس عديدة لتدريس المبادس الإساسية، لذلك نجح في النهاية في إنشاء مراكز للصلاة والتعليم المسيحي في الجزيرة بأكملها. وتشير التقديرات إلى أنه نجح في النهاية في تحويل حوالي ستين ألفًا من السود. أثمرت جهوده في مجال الاندماج، وفي غضون سنوات قليلة، شهد سكان موريشيوس، سواء كانوا من البيض أو الكريول، ظهور طبقة اجتماعية جديدة تتسم بالاحترام المتبادل.

وكان يستخدمون في حياتهم الخاصة المسوح، وينامون على الأرض، ويسكنون في أكواخ، ويمارسوا الإماتات والتقشف، والصوم المتواصل، والصلاة طوال الليل.



كان في التاسعة والخمسين من عمره وكان في ذلك الوقت منهكًا جسديًا. أصيب بالسكتة الدماغية.

الي ان توفي في 9 سبتمبر 1864م فى جزيرة موريشيوس في وسط المحيط الهندي ؛ وقف 20 ألف شخص أمام جسده وحضر 40 ألف شخص جنازته، والتي كانت بمثابة انتصار حقيقي للامتنان والشكر ما كل ما قدمه لهم. ووضعت رفاته في كنيسة الصليب المقدس في بورت لويس

تم تطويب الأب جياكومو ديزيديريو لافال، كاهن "جماعة الروح القدس وقلب مريم الطاهر"، في 29 أبريل 1979 من قبل البابا يوحنا بولس الثاني.