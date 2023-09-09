ارتفاع عدد المفقودين جراء إعصار مدمّر في جنوب البرازيل إلى 46 شخصًا

أعلنت السلطات البرازيلية الجمعة أن عدد المفقودين جرّاء الإعصار المدمّر الذي اجتاح جنوب البلاد يوم الاثنين وخلّف 41 قتيلا على الأقل ارتفع من 25 إلى 46 مفقودًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

قالت إدارة الأمن المدني في ولاية ريو جراندي دو سول الواقعة في أقصى جنوبي البرازيل إنّ عمليات البحث عن هؤلاء المفقودين تتواصل، وقد أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي نجمت عن الإعصار أكثر من 10 آلاف شخص على مغادرة منازلهم.

بينما بلغ العدد الإجمالي للمتضرّرين من الإعصار أكثر من 135 ألف شخص، وفقًا لآخر التقديرات.

كما أدّى الإعصار إلى تدمير العديد من المباني في حين غمرت مياه الفيضانات مدنًا عدة. وقالت السلطات إنّ 85 بلدية تضررت من جرّاء الإعصار.

ويوم أمس الخميس، زار إدواردو ليتي، حاكم ولاية ريو غراندي دو سول، بلدية موكوم، الأكثر تضررًا بالإعصار حيث سقط ما لا يقل عن 15 قتيلًا، وقدم وعوده بإعادة بنائها سريعا.

وشهدت البرازيل في السنوات الأخيرة أحوالا جوية سيئة يرجح خبراء أن تكون متصلة بالتغير المناخي.