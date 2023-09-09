العثور على جثة مرتزق بريطاني مكبل اليدين في بركة بأوكرانيا

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت مقتل مرتزق بريطاني آخر في أوكرانيا، حيث تم العثور على جثته في بركة ويداه مكبلتان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت القناة التلفزيونية عن ممثل وزارة الخارجية قوله: "نحن نقدم المساعدة لعائلة البريطاني الذي مات في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن الحديث يدور عن جوردان تشادويك من مقاطعة لانكشر، الذي خدم سابقا في الحرس الأسكتلندي.

وأضافت أن تشادويك ذهب إلى أوكرانيا للانضمام إلى الفيلق الدولي. وتم العثور عليه ميتا في بركة ويداه مقيدتان خلف ظهره.

وذكرت صحيفة "Daily Record" أن عائلة المرتزق علمت بوفاته في 26 يونيو الماضي، ووصلت جثته إلى منزله في 7 أغسطس الجاري. ومن المقرر إجراء تحقيق في سبب مقتل تشادويك في فبراير.