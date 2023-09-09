عزوز عادل لـ«صالون التنسيقية»: ضرورة عودة دور الدولة في إنتاج الأعمال التاريخية

أكد عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة عودة دور الدولة في إنتاج الأعمال التاريخية للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لذلك، مؤكدًا على أهمية المحتوى وتطوره وصناعته، والحفاظ على التراث الثقافى وربط الماضي بالحاضر.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي ناقشت قضية «السينما والدراما.. بين الواقع والمأمول».

وأضاف أنه يجب إصدار التصاريح من خلال الشباك الواحد، مشيدًا بدور الشركة المتحدة في تقديمها لمحتوى متطور ومتنوع وهادي، وأشاد أيضًا بما شهدته جلسات الحوار الوطني من مخرجات أبدت ثمارها فى نفس الجلسة، بتنفيذ توصية تخفيض ضرائب المسرح.

أدار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، رانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.