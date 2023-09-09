تدريبات متنوعة للمنتخب الأوليمبي استعدادًا للودية الثانية أمام روسيا

أجري الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبات متنوعة، أمس الجمعة، حيث تم تقسيم اللاعبين على مجموعتين خلال معسكره الجاري بالعين السخنة استعدادًا للقاء نظيره الروسي يوم الإثنين المقبل باستاد السويس فى التجربة الروسية الثانية له ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأسفرت الودية الأولى عن تعادل المنتخب الأوليمبي مع منتخب روسيا للمحليين 1 - 1 أمس، وأدى اللاعبون الذين لم يشاركوا فى الودية الأولى تدريبات بملعب وادي دجلة تحت إشراف البرازيلي ميكالي ومساعديه تياجو ووائل رياض وضمت قائمة اللاعبين: أحمد نادر حواش ومحمد فوزي ومحمود جهادو مصطفى أشرف وخالد عوض ومحمد سمير وعمر فايد وعربى بدر وأحمد عبد النبى وتدرب الحراس تحت قيادة كابتن سيد السويركي مدرب الحراس وهم : سيحا وعلي الجابري وباشا محمد، بينما تدرب باقي اللاعبين فى الجيم تحت إشراف د.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعى فى إطار البرنامج المتفق عليه مع د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب.

وغادر لاعبو الأهلي المعسكر فور أداء الودية الأولى طبقا للاتفاق الذى جري بين الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة المشرف على المنتخب والكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلى واطمأن محمود حرب المدير الإداري على وصولهم إلى معسكر الأهلي.

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