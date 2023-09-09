مسجد محمد كريم برأس التين بالإسكندرية تحفه معمارية.. صممه المهندس الإيطالي «ماريو روسي»

مسجد محمد كُريم برأس التين بالإسكندرية تحفة معمارية قديمة، صممه المهندس المعماري الإيطالي “ماريو روسي”، عام 1954م.

وُلد المعماري والمهندس الإيطالي «ماريو روسي» في مدينة روما عام 1897 وجاء إلى مصر وهو في أواخر العشرين من عمره وكان ضمن مجموعة من المهندسين الأوروبيين الذين استقدمهم "الملك فؤاد" للعمل في وزارة الأشغال للإشراف على القصور الملكية بواسطة المعمارى الإيطالى إرنست فيروجى باى الذي كان يعمل لدى الملك فؤاد الأول مُشرفا على القصور الملكية لا سيما قصر عابدين.

وفى مصر اندمج "روسي" مع طابع الحياة المصرية بل وتعلق بها إلى درجة العشق وجذب "روسي" المعمار الإسلامي في مصر واهتم بفنون وزخارف العمارة الإسلامية فبدأ في دراسة هذا الفن وتعلم بناء المساجد وكان شديد الإعجاب بفن العمارة المملوكي والعمارة الفاطمية بدرجة أقل في حين نأى بأعماله عن استعارة عناصر العمارة التركية العثمانية.

عمل "ماريو روسى" في البداية في أعمال الزخرفة مبديا مهارة وموهبة فنية لافتة ولم يلبث أن استقل في أعماله ليتعامل مباشرة مع وزارة الأشغال ثم الأوقاف في الفترة من 1930 إلى 1950 شارك في استكمال تشييد مسجد الرفاعي ليكون مدفنا لأسرة محمد علي ومسجدا في ذات الوقت وكان الغرض الرئيسي من إنشاء هذا المسجد هو محاكاة ضخامة وفخامة مدرسة السلطان حسن المواجهة له

اعتنق "روسي" الإسلام عام 1946 وأشهره في جامع أبو العباس المرسي الذي بناه وتوفي في عام 1961 بالحجاز ولا تزال تعيش ذريته في مصر ومع ذلك فلم تعطه مصر أو لأحفاده الجنسية المصرية مع أنهم يعيشون بمصر جيلًا بعد جيل منذ قرابة المائة عام.

من أعماله :

مسجد عمر مكرم الواقع بميدان التحرير؛ مسجد الزمالك بالقرب من كوبرى الزمالك؛ جامع القائد إبراهيم بالإسكندرية، مسجد محمد كريم في قصر رأس التين بالإسكندرية، مسجد أحمد يحيى باشا بزيزينيا بالإسكندرية، فيلا عاصم بالزمالك ، فيلا عطا عفيفي بالجيزة، فيلا بهي الدين بركات باشا بالجيزة، عمارة الجبلاية جانج 1920، شارع حسن صبري الزمالك، عمارة جاستون وايزر، شارع سوق التوفيقية، فيلا جورج ويصا 1920، حى جاردن سيتى.