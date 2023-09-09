الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخفض أعداد موظفيها في محطة زابوروجييه تخوفا من تصاعد الحرب

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، أنها تلقت إخطارا بتخفيض مؤقت في عدد الموظفين في محطة زابوروجيه، بسبب مخاوف من زيادة "النشاط العسكري"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأوضحت الوكالة: "تم إبلاغ فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زابوروجييه للطاقة النووية قررت خفض عدد العاملين في المنشأة مؤقتا إلى الحد الأدنى خلال الأيام القليلة المقبلة، خوفا من زيادة خطر العمل العسكري في المنطقة".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 31 أغسطس، أن كييف حاولت تشويه سمعة القوات الروسية كضامن للأمن باستفزازات تحاكي انفجارات، أثناء تبديل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه.

وحذر رئيس شركة روساتوم الروسية من استهداف أوكراني لمرافق البنية التحتية النووية الروسية التي لا تزال أهدافا للضربات الأوكرانية.