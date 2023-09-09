الأمم المتحدة: تقرير "بيلد" حول مقترحات جوتيريش لروسيا غير صحيح

نفت الأمم المتحدة صحة ما جاء في تقرير صحيفة "بيلد" الألمانية حول مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لروسيا بشأن استئناف صفقة الحبوب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن "تفسيرات المعلومات في مقال "بيلد" غير صحيحة. ويفترض فيها أن الحديث يدور حول أننا نحاول إيجاد طريق للالتفاف على العقوبات. وهذا غير صحيح".

وتابع: "قبل عام بدأ الأمين العام ببذل الجهود من أجل ضمان وصول الأغذية والأسمدة الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية. وهو تحدث عن ذلك بشكل علني أكثر من مرة".

وأضاف: "أود التأكيد كذلك أن الحديث لا يدور عن رفع العقوبات. ومن المهم أن نتذكر أن الأغذية والأسمدة الروسية تم استثناؤها من العقوبات. ويحاول الأمين العام، بما في ذلك من خلال مبادرة البحر الأسود ومذكرة التفاهم مع روسيا، إيجاد الإمكانية لزيادة تصدير الأغذية والأسمدة من البلدين على أن يعمل في ظروف العقوبات القائمة".

وأشار إلى أن "نقطة خلاف أخرى مرتبطة بأن الأمم المتحدة توفر بشكل ما إمكانيات لروسيا للتحايل على العقوبات. ولو كان الأمر كذلك، لكان علينا أن نتوقع أي بيان إيجابي من قبل وزارة الخارجية الروسية. وأنتم لم تروه، أليس كذلك؟".