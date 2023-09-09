الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم جراء إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

أكد الأمين العام للإنتربول، يورجن شتوك، أن الإنتربول يشعر بالقلق إزاء الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا والتي قد ينتهي بها الأمر في مناطق مواجهات عسكرية أخرى حول العالم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال شتوك لقناة "يورونيوز" التلفزيونية: "فيما يتعلق بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا، نحن قلقون للغاية بشأن الأسلحة التي يتم توريدها، وأنه بمجرد صمت الأسلحة، فقد ينتهي بها الأمر في مسارح حرب أخرى حول العالم".

وعندما سُئل عما إذا كان يمكنه الاعتماد على مساعدة الشرطة وأجهزة المخابرات الروسية في التحقيق في أنواع مختلفة من الجرائم، أكد الأمين العام للإنتربول أنه يتم تبادل المعلومات بين الأطراف فيما يتعلق بالجرائم التي ليس لها دوافع سياسية.