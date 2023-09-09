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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أرمينيا: مستعدون لبحث آليات لوقف التصعيد مع أذربيجان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية عن استعداد يريفان لبحث الآليات لوقف التصعيد مع أذربيجان لدى الفرصة السانحة الأولى، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت الخارجية الأرمنية في بيان لها، يوم الجمعة، إن "أرمينيا لا تزال ملتزمة بحل جميع القضايا القائمة مع أذربيجان بالطرق الدبلوماسية حصرا".

وأضافت أن "تصريحات أذربيجان حول أي استفزازات من قبل أرمينيا كاذبة تماما. ولا توجد لدى أرمينيا أي نوايا لتصعيد التوتر، بل بالعكس لا تزال أرمينيا منفتحة على مناقشة آليات وقف التصعيد التي كانت قد عرضتها سابقا".

وأكدت أن "أرمينيا مستعدة لمواصلة المناقشات مع أذربيجان مع أول فرصة سانحة".

ويأتي ذلك على خلفية التوترات الجديدة بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ وتبادل الاتهامات بين البلدين بالتصعيد والتحضير للعمل العسكري.

أرمينيا وقف التصعيد مع أذربيجان
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