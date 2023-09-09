طلاب جامعة الأقصر يحصدون المركز الثاني بـ«الأنشطة الفرانكفونية» لمكتبة الإسكندرية

حصد طلاب وطالبات قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن بجامعة الأقصر، المركز الثاني بالأنشطة المقدمة في تدريب الدورة الثالثة والثلاثين، بمركز الأنشطة الفرانكفونية بمكتبة الإسكندرية، بالاشتراك مع الجامعات المصرية FEFUE، والذي أقيمت فعالياته في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر 2023.

مثّل الجامعة: الطالب حازم أشرف السيد، وحصلت الطالبتين "عفاف ياسر المنشاوي، ونور عادل محمد" على لقب أفضل طالب بالأنشطة الفرانكفونية لهذا التدريب على مستوى الجامعات المشاركة في هذه الدورة.

جاء ذلك برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، والدكتور محمود النوبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمد حمزة، والدكتورة يسرا حلمي، بقسم اللغة الفرنسية، والدكتورة إلهام على عيسى منسق الكلية لدى مكتبة الإسكندرية، ومرافقة للطلبة خلال التدريب وإشراف على أنشطتهم، الدكتورة أروى أحمد الطاهر، عضو الهيئة المعاونة بقسم اللغة الإسبانية.

وهنأ الدكتور حمدي حسين، طلاب الجامعة لما حققوه من مشاركة متميزة في التدريب؛ وتحقيقهم نتائج تليق بجامعة الأقصر، موجهًا لهم الشكر ولكل القائمين على دعمهم، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير الدعم اللازم لكل أبنائها من الطلاب بما يهيئ لهم المناخ الملائم للتنافس بكافة الأنشطة مع أقرانهم بالجامعات الأخرى.

وأعربت الدكتورة إلهام عيسى منسق النشاط مع مركز الفرانكفونية، عن مدى تميز طلاب جامعة الأقصر المستمر خلال الفترة السابقة وتألقهم الملحوظ وسط الجامعات المصرية، موجهة الشكر للدكتورة أروى أحمد، عضو الهيئة المعاونة بكلية الألسن.

فيما قدمت الدكتورة مروة الصحن، مدير مركز الأنشطة الفرانكفونية، كلمة الشكر لجامعة الأقصر، والتي تحرص على المشاركة وكذلك الكلية والقسم الداعمين دائما للأنشطة الفرانكفونية للطلاب، فضلًا عن أداء الطلاب المتميز.

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