مدير المهرجان العربي للمسرح: «لدينا قيادات تؤمن بالجيل الجديد»

انطلقت، مساء أمس، فعاليات حفل افتتاح المهرجان العربي للمسرح بمكتبة الإسكندرية، في دورته الرابعة والتي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، حيث عبر محمد عصمت، مدير المهرجان العربي للمسرح عن سعادته بانطلاق الدورة الرابعة للمهرجان، مؤكداً أنه يشرف بأن يكون المدير للمهرجان للعام الثاني على التوالي.

وأكمل «عصمت» حديثه في حفل افتتاح المهرجان، أن هذه الدورة مختلفة حيث وجدوا خلالها دعم كبير لأن لدى المعهد قيادات واعية تؤمن بجيل جديد وتدفعه دائماً للأمام لذا فأصبحت هذه الدورة مختلفة وبشكل أكبر.

وتابع: «كانت بتوجيهات الدكتورة غادة جبارة، رئيسِ أكاديميةِ الفنونِ، هو إننا نفتح للجامعات إن هما يشاركوا معانا وده حصل، والسنة دي عندنا 15 عرض مسرحي داخل المسابقة الرسمية وعروض على هامش المهرجان بتوصيات من لجنة المشاهدة».

وأكد أنه تم اختيار عروض من قبل لجنة مشاهدة واعية جداً من 77 عرض تقدم للمهرجان انطبقت الشروط على 38 عرض دخلوا لجنة مشاهدة تم اختيار 8 عروض من المتخصصين و7 عروض لغير المتخصصين.

وهيشارك عرضين على هامش المهرجان ليكون إجمالي العروض 17 عرضاً مسرحياً.

وأشار إلى وجود ورشتين؛ أولهما ورشة التمثيل للدكتور تامر القاضي، وثانيهما ورشة الكتابة للكاتب مشيل منير.

واختتم: «اتوجه بالشكرِ لكلِ من يساعدُنا دائماً لنخطُوَ بالفنِّ للأمامِ ولكلِ من يساعدُنا ولو بتشجيعٍ ودعمٍ معنويّ، وكلُّ الشكرِ والتقديرِ لمركزِ الفنونِ بمكتبةِ الإسكندريةِ وجميعِ العاملينَ بالمكتبة، والشكرُ والتقديرُ للهيئةِ العامةِ لقصورِ الثقافة برئاسةِ عمر البسيوني لاستقبالِهم عروضَ المهرجان.

وأيضاً كلُّ الشكرِ للبيتِ الفنيّ للمسرح مسرح ليسيه الحرية، بالإضافة إلى الهيكلِ الإداريّ لمهرجانِ المسرحِ العربيّ لمجهودِهم الكبيرِ لخروجِ هذه الدورةِ بهذه الصورة».