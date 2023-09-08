الكنيسة تشارك في المؤتمر العالمي للسكان والصحة

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي جرت فعالياته في القاهرة في الفترة من الخامس وحتى الثامن من سبتمبر الجاري.

وشاركت لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "الوعي بالصحة النفسية مسؤولية مشتركة" والتي نظمتها مؤسسة فاهم للدعم النفسي وحضرها الدكتور خالد عبد الغفار وزير السكان والصحة، وتحدث فيها الأنبا ميخائيل الأسقف العام ومقرر لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان عن دور اللجنة في التوعية بأهمية الصحة النفسية إلى جانب عمل شراكات وبروتوكولات تعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات العمل المدني. وأشار نيافته إلى معهد الدراسات النفسية الذي أسسته اللجنة بغية رفع الوعي لدي الآباء الكهنة والخدام لتمكينهم من مساعدة من يعانون من الاضطرابات أو المصابين بالامراض النفسية المختلفة وتوجيههم للعرض على الأطباء والأخصائيين النفسيين.

وعرض لاهتمام الكنيسة القبطية بتوعية المقبلين على الزواج من خلال عقد دورات متخصصة لهم تتضمن برامجها موضوعات خاصة بالصحة النفسية.