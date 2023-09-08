ads
السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي ادعاءات الجماعة الإرهابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية ، متضمناً أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الإعتصامات بميدانى "رابعة العدوية والنهضة".


وأكد أن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً وقد سبق تداوله خلال العام الماضى وتم نفيه ، وأن إعادة تداول ذات الإدعاءات يدل على حالة الإفلاس التى تعانى منها الجماعة الإرهابية ويأتى ضمن الأكاذيب التى تروجها للتغطية على جرائمها.

مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية رابعة العدوية والنهضة
ads