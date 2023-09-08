رسميًا.. الشارقة الإماراتي يتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع المالي موسى ماريجا، مهاجم الهلال السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وتعاقد الشارقة مع ماريجا، بعد فسخ عقد اللاعب مع الهلال السعودي بالتراضي، لينضم إلى صفوف النادي الإماراتي بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

ورحب الشارقة بالمهاجم موسى ماريجا، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشر مقطع فيديو، معلقًا عليه: «ملك جديد ينضم لقلعة الملوك».

ولم يكشف الشارقة، مدة عقد ماريجا مع النادي الإماراتي وراتبه، بعد التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وخرج ماريجا من حسابات نادي الهلال في الصيف الجاري، حيث تعاقد الزعيم مع نجوم أجانب من الدوريات الأوروبية، مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومواطنه مالكوم، والبرتغالي روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

كان ماريجا، قريبًا من الانتقال إلى الوحدة الإماراتي بقيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قبل انضمامه رسميًا إلى الشارقة.