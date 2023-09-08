حسام داغر عن تكريمه بمهرجان المسرح العربي: سعادتي كبيرة لأنه في إسكندرية

افتتح منذ قليل مهرجان المسرح العربي داخل مكتبة الاسكندرية مساء اليوم الجمعة، بدورته الرابعة مع باقة من الاغاني المميزة ولقطات من العروض المسرحية السابقة وكلمات من الفنانين المكرمين في هذه الدورة وابرزهم الفنان ماجد الكدواني وياسر داغر ووفاء عامر.

وكرمت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية خلال دورته الرابعة الفنان حسام داغر، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان ، بعرض أجزاء من أدوارهم للحضور.

وعبر الفنان حسام داغر، عن سعادته بالتكريم في مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، وذلك ضمن المكرمين في الدورة الرابعة الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، والتي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني.

وعبر “داغر” عن سعادته التي زادت أكثر أن مهرجان داخل محافظة الإسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط التي يحبها من قلبه وكون فيها ذكرياته الجميلة قائلا : «اسكندرية تمثل لي حاله خاصة جدا بالأخص عندما قررت الدراسة بالسلك الجامعي لطلاب وطالبات بكلية الإعلام بمادة المسرح و الدرامة» مؤكدا ان التكريم عندما يأتي من أهل المسرح يكون له أحساس جميل.

ياسر داغر من حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي

يذكر ان الدورة الرابعة تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني ويتم خلالها تكريم الفنانين عثمان محمد علي، وحسام داغر في حفل الافتتاح، وكريم الحسيني وهاجر الشرنوبي في حفل الاختتام، ويتم تخصيص جائزة أفضل ممثلة خلال عروض المهرجان باسم الفنانة وفاء عامر وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

تبدأ العروض المسرحية الخاصة بالمهرجان والذي يبلغ عددها 17 عرض مسرحي، بدء من غد السبت وحتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام والذي سيكون في مسرح سيد درويش.