عشية قمة مجموعة العشرين.. أمريكا تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع الهند

أعلنت واشنطن، اليوم الجمعة، أنها اتفقت مع نيودلهي على حل آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية.

جاء الإعلان في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، برئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي، عشية قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وأوضحت كاثرين تاي المسؤولة في البيت الأبيض عن الملف التجاري، في بيان، إن "اتفاق اليوم يحل النزاع المتبقي منذ فترة طويلة ويفتح فصلا جديدا من التعاون الثنائي الذي سيعمق العلاقات التجارية بين أمريكا والهند".

والخلاف المزمن بين الدولتين في منظمة التجارة العالمية، كان بشأن الدواجن.

في نهاية يونيو، اتفقت واشنطن ونيودلهي على إنهاء 6 نزاعات بينهما في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك عقب اجتماع بين بايدن ومودي.

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان حينها، إن الهند وافقت على "إلغاء رسوم جمركية انتقامية" على بعض المنتجات الأمريكية مثل الحمص والعدس واللوز.