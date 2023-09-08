أحمد الطاهري يكشف أسباب التشكيك في أشرف مروان مع قرب ذكرى انتصار اكتوبر

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، أسباب التشكيك في الدكتور أشرف مروان مع قرب الذكرى الـ 50 لانتصار أكتوبر، إذ ذكر أنه سيتحدث عن أشرف مروان من البعد المهني الصحفي، والبعد الآخر وهو بُعد شخصي عائلي كون الطاهري ينتمي لعائلة كانت مقربة من أشرف مروان.

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يخص البعد الصحفي، فالدكتور أشرف مروان رجل وطني بامتياز، ولعب دورًا مهما للغاية في الفترة ما بين عام 1971 وعام 1975 حينما وفر مصادر تمويل لمصر من أجل إتمام صفقات سلاخ متعددة من خلال مسار مستحيل أن يرصده العدو.

وتابع رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، «من جانب أخر، أذكر في عام 2013 بمناسبة 40 سنة على حرب أكتوبر وفي جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة وكنت مدير مكتب جريدة الوطن في واشنطن، كان مستشار الأمن القومي الأمريكي حينها عامل محاضرة حول مرور 40 سنة على نصر أكتوبر وكان هناك مؤرخ إسرائيلي».

وواصل: «جاء فصل في الكتاب وهو محور المحاضرة (الطريق إلى الحرب)، كان يرصد تحديدا الداخل الإسرائيلي ، تناول هذا الكاتب أن الدكتور أشرف مروان له تسميات عديدة في السياسة الإسرائيلية و الوثائق الإسرائيلية، ومن هنا تم الإيحاء الينا بأنه ربما يكون عميل مزدوج أو عميل لإسرائيل، لكن كل من يدقق في كل ما أورده اشرف مروان لإسرائيل هو بالكاد كسور مضللة، الكلام ده صدر في واشنطن في 2013».

