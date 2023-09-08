شاهد..الرئيس السيسي يشارك في قمة العشرين بالهند

على رأس وفد رفيع المستوى، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم غد السبت، في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة من 9 و10 سبتمبر الجارى

تأتي دعوة مصر للمشاركة فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى امتدادا للزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى يوليو الماضى للقاهرة ومباحثاته الناجحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى دشنت افاقا جديدة لتعاون اوسع بين البلدين وشراكة استراتيجية تكون امتدادا لعلاقاتها التاريخية الراسخة.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، ضمن قائمة لأبرز المدعوين لقمة العشرين، بجانب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وسلطان عمان هيثم بن طارق، حيث تتسم العلاقات المصرية الهندية بالقوة والشراكة من أجل التنمية، كما تزداد العلاقات الاقتصادية بين البلدين يوم بعد يوم.

ومن المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.

كما سيؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.