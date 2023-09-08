وزير النقل: الرئيس السيسي صاحب فكرة الأتوبيس الكهربائيBRT.. فيديو

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن افتتاح المرحلة الثالثة (ب) لخط مترو الأنفاق سيكون في شهر نوفمبر 2023، بينما تبدأ المرحلة الثالثة (ج) في أبريل 2024.

وأشار الوزير خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الخط الثالث يرتبط مع الأول في محطة جمال عبد الناصر والثاني في محطة العتبة بجانب الربط مع قطار المونوريل.

وبشأن تدشين الخط الرابع لمترو الأنفاق، قال الفريق كامل الوزير، إن تكلفة الكيلو متر الواحد في الأنفاق يبلغ مليار جنيه، معلقا: «تخطينا المعدل العالمي في تدشين الأنفاق يوميا، واكتسبنا خبرات من حفر قناة السويس، و4 شركات مصرية تعمل في حفر الخط الرابع الذي سيربط الخط الأول بمحطة الملك الصالح، وربط الـ (إل أر تي) حتى العاصمة الإدارية».

أما حول تدشين الخط الخامس لمترو الأنفاق، تابع الوزير: كان مخطط له السير بمحاذاة الطريق الدائري، لكن تم إقرار تنفيذ الأتوبيس الكهربائي بدلا منه، منوها أن الرئيس السيسي هو صاحب فكرة تدشين تلك الأتوبيسات، بعد رؤيته لها في الدول الأوروبية والصين وتعرف فنيا بـBRT.

وأضاف : الأتوبيس الكهربائي يصنع في 4 شركات مصرية، وهو بديل الخط الخامس.

وعن القطار السريع، اختتم: مشروع القرن في مصر، والمرحلة الأولى ستنفذ بطول 675 كم، معلقا: في شهر نوفمبر كل المصريين هيشوفوه وسيتم تجربته، والرئيس كلفنا بضرورة تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة للقطار السريع لخط الصعيد؛ لأنه أطول وأهم خط في مصر، ومسافة المراحل الثلاث تصل لـ1100 كم، و الآن تم الوصول للأقصر».



