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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تكتسح كينيا وتتأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

بطولة أفريقيا للطائرة
بطولة أفريقيا للطائرة
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تمكن منتخب مصر للكرة الطائرة رجال من التأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة وذلك بعد الفوز على كينيا بنتيجة 3/0 في دور الـ16 من البطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/17
25/19
27/25
بذلك يضرب الفراعنة موعدًا في الدور ربع النهائي مع نظيره المغرب الذي تخطى مالي بنتيجة 3/0 في دور الـ16.

يذكر أن المنتخب تأهل إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث فاز على بوروندي في الجولة الأولى فيما خسر من نظيره الجزائري في الجولة الثانية.

تضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

قائمة الفراعنة منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة افريقيا للكرة الطائرة
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