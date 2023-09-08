رئيس الوزراء البريطاني: مجموعة العشرين لم تتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، أن دول مجموعة العشرين غير قادرة حاليا على التوصل إلى اتفاق حول ملف المناخ والحرب الروسية الأوكرانية جراء موقف بكين، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرج".

وأوردت الوكالة عن رئيس الوزراء البريطاني قوله: "لم نصل بعد إلى الهدف".

ولفت سوناك إلى أن المفاوضات في القمة "تجري بصعوبة".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة السبع تمارس ضغوطا على الهند لتضمين الوثائق الختامية لمجموعة العشرين مواقفها الأحادية تجاه الصراع في أوكرانيا، وفقا لـ"روسيا اليوم".

بينما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني سيدعو على هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي نظيره الهندي ناريندرا مودي لاستخدام نفوذه من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا.

في حين أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله إزاء قرار الرئيس الصيني شي جين بينج عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تنعقد في الهند يومي السبت والأحد.