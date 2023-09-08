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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تحصد 8 ميداليات فى مسابقة سحر الصداقة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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حصد طلاب تعليم القاهرة ثماني ميداليات فى المسابقة الدولية “سحر الصداقة” .

وتقدم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بخالص التهاني القلبية لأبنائه الطلبة لفوزهم بهذا العدد من الميداليات متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.

كما تقدم موسى بالشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الفنية والمشرفين والمعلمين على مجهوداتهم مع الطلاب، مؤكداً أن التفوق والتميز يأتى بعد العمل الجاد والاجتهاد .

وأعلن مكتب مستشار مادة التربية الفنية أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة “سحر الصداقة” علي مستوى العالم، وهم كالآتي:-

الطالب: مهاب شريف رياض
الميدالية: الذهبية

الطالبة: خديجة محمد فارس
الميدالية:الذهبية

الطالبة: فاطمة حسين عبد الله
الميدالية:الفضية

الطالبة:ميرال نبيل نسيم
الميدالية: الفضية

الطالبة: لوسيل تامر مجدى
الميدالية: الفضية

الطالبة: مريم جورج العريان 
الميدالية: البرونزية

الطالبة: كنزى محمد فتحى 
الميدالية: البرونزية

الطالبة: بسملة محمد نبيل
الميدالية: البرونزية

جاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة،وإشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية،وهالة زكريا موجه عام التربية الفنية.
 

التربية والتعليم التربية الفنية الميدالية البرونزية وزارة التربية والتعليم
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