ads
الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هادى الباجورى يشارك الجمهور كواليس سفاح الجيزة

هادى الباجورى
هادى الباجورى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر المخرج هادى الباجورى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بكواليس مسلسل"سفاح الجيزة".

وعلق على الصور "كواليس من تصوير الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل سفاح الجيزة، مستنى رأيكم"، وظهر من خلال الصور أثناء توجيه فريق وأبطال العمل فى لوكيشن التصوير.

تدور أحداث المسلسل حول قصة حقيقية لسفاح يرتكب العديد من الجرائم، فى القريبين منه فى محيط دائرته، ويتمكن رجال الأمن من الإيقاع به وكشف غموض الجرائم.

حقق مسلسل"سفاح الجيزة" نجاحاً كبيراً من وقت عرضه على إحدى المنصات، وشارك فى البطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، ركين سعد، داليا شوقى، ناهد شكرى، والإخراج هادى الباجورى.

IMG_20230908_202611
IMG_20230908_202611
IMG_20230908_202558
IMG_20230908_202558
IMG_20230908_202545
IMG_20230908_202545
IMG_20230908_202628
IMG_20230908_202628
IMG_20230908_202530
IMG_20230908_202530
هادي الباجوري سفاح الجيزة أحمد فهمي باسم سمرة ركين سعد
ads