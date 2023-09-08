هادى الباجورى يشارك الجمهور كواليس سفاح الجيزة

نشر المخرج هادى الباجورى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بكواليس مسلسل"سفاح الجيزة".

وعلق على الصور "كواليس من تصوير الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل سفاح الجيزة، مستنى رأيكم"، وظهر من خلال الصور أثناء توجيه فريق وأبطال العمل فى لوكيشن التصوير.

تدور أحداث المسلسل حول قصة حقيقية لسفاح يرتكب العديد من الجرائم، فى القريبين منه فى محيط دائرته، ويتمكن رجال الأمن من الإيقاع به وكشف غموض الجرائم.

حقق مسلسل"سفاح الجيزة" نجاحاً كبيراً من وقت عرضه على إحدى المنصات، وشارك فى البطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، ركين سعد، داليا شوقى، ناهد شكرى، والإخراج هادى الباجورى.

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