كامل الوزير: مصر دخلت عصر حاويات الترانزيت.. فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أن الموانئ البحرية هي أساس الزراعة والصناعة والسياحة؛ والتي تعد من مصادر الدخل القومي لمصر.

وأشار الوزير خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدولة عملت على تغيير التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع النقل البحري.

وبشأن عدد المراكب المصرية، قال الفريق كامل الوزير، إن شركة «الوطنية للملاحة» تمتلك 13 مركبا بينهم 12 لنقل الحاويات وآخر لنقل البضائع، مضيفا أنه تم الاتفاق على التعاقد على استقدام 3 مراكب جديدة لخدمة واردات الحبوب، تصل قدرتهم لـ84 ألف طن.

وبشأن الموانئ، تابع الوزير: لدينا 18 ميناء تجاريا، و3 شركات لتشغيل الحاويات والأرصفة، علاوة على 100 كم من الأرصفة بالنقل البحري، معلقا: سيتم الانتهاء من رصف وتطوير 95 كم موانئ بنهاية 2024.

وأضاف كامل الوزير: مصر دخلت في عصر حاويات الترانزيت مثل الدول الكبرى، وهي تجارة صادر ووارد ستخدم الدولة بشكل كبير.