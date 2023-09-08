لندن تطارد جنديا سابقًا بالجيش يشتبه فى ارتكابه جرائم إرهابية

أكدت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، أن عمليات البحث التى تجرى حاليا فى متنزه ريتشموند بالمدينة تتعلق بمطاردة جندى سابق فى الجيش يشتبه فى ارتكابه جرائم إرهابية.

ويعتقد أن دانيال عابد خليفة، البالغ من العمر (٢١ عاما)، تمكن من الفرار صباح يوم الأربعاء الماضى، من خلال التسلل من مطبخ سجن "إتش إم بى واندسوورث"، وربط نفسه أسفل شاحنة.وبدأت السلطات في لندن عمليات مطاردة وبحث موسعة شملت تشديد إجراءات الفحص الأمنى فى الموانئ والمطارات، مما أدى إلى تأخير بعض الرحلات.

من جهتها ذكرت إذاعة «إل بى سى» أن مروحيات تابعة لشرطة لندن شوهدت تحلق حول المتنزه الواقع غربي العاصمة لندن. وسرح خليفة من الجيش في مايو الماضى، وهو متهم بالحصول أو محاولة الحصول على معلومات من المحتمل أن تكون مفيدة لشخص يخطط لعمل إرهابى، وذلك فى فترة تمركزه بثكنات وسط إنجلترا عام ٢٠٢١.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام، بما فى ذلك هيئة الإذاعة البريطانية، فإن السلطات تشتبه فى أن العسكرى السابق عمل لصالح إيران.

كما أنه متهم في الإيهام بوجود قنبلة عن طريق وضع ٣ عبوات بها أسلاك على أحد المكاتب، وهو متهم أيضا بالحصول على معلومات قد تكون "مفيدة للعدو بشكل مباشر أو غير مباشر".