بسبب خلافات مالية.. إصابة شخصين بطلقات خرطوش على يد عاطل بالدقهلية

أصيب شخصان بعيار ناري بالكتف والجبهة بعد قيام عاطل بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش تجاههما حال استقلالهما توك توك أثناء مرورهما على كوبري ميت المحلوج بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية لنشوب خلافات مالية بينهما والمتهم وجرى نقل المصابين لمستشفى دكرنس المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى دكرنس المركزي للعميد أحمد عبد الرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول كل من: "إبراهيم السيد إسماعيل" 29 عاما مقيم مركز منية النصر، سائق، مصاب بطلق ناري بالكتف الأيمن، و "محمد محمد إبراهيم العدوي"، 30 عاما، سائق ومصاب بجروح بالجبهة، "ادعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وبالفحص تبين أنه أثناء مرور المصابان يستقلان توك توك بناحية كوبري ميت الحلوج نشب خلاف بينهما وآخر يدعي "محمود أحمد محمود مسعود"، 24 عاما لوجود خلافات مالية بينهم على أثرها استخرج المتهم فرد خرطوش وأطلق تجاههما عيار ناري مما أدى إلى أصابتهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر 16183 جنح مركز شرطة دكرنس وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.