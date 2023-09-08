لافروف: واشنطن تحاول تعطيل توريد معدات بناء محطة «روبور» النووية في بنجلاديش

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة حاولت تعطيل توريد المعدات اللازمة لبناء محطة "روبور" النووية، عن طريق إضافة السفن الروسية إلى قائمة العقوبات.

وأضاف الوزير - خلال لقائه مع ممثلي رابطة خريجي الجامعات السوفيتية والروسية في بنغلاديش، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "أن الولايات المتحدة حاولت تعطيل العمل في المشروع محطة (روبور) النووية وقامت بإدراج 69 سفينة روسية، في قوائم عقوباتها لمنع استخدامها في نقل المعدات اللازمة، هذا هو كل الاستعمار في شكله الحديث".

وتابع الوزير: "عثرنا مع الأصدقاء البنغاليين على سفن أخرى، تقوم الآن بنقل وتسليم المعدات في الموعد المحدد"، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم حفل تسليم الدفعة الأولى من الوقود النووي في أكتوبر المقبل.

يشار إلى أنه تم في ديسمبر 2015 التوقيع على عقد حول بناء مشروع محطة "روبور" النووية، بمفاعلين VVER-1200 بطاقة إجمالية 2400 ميغاوات بواسطة مشروع روسي على بعد 160 كيلومترًا من عاصمة بنغلاديش مدينة دكا.