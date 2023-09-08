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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الزمالك يهزم أصحاب الجياد 26 - 25 في دوري المحترفين

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 26 - 25 وذلك بعد تعادل الفريقين 22 - 22 واللجوء لرميات الجزاء الترجيحية في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداء جيدا في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الأبيض بنتيجة 13 - 12، قبل أن يتراجع الأداء نسبيا في الشوط الثاني الذي انتهى بالتعادل 22 - 22، قبل أن يحسم الأبيض الفوز لصالحه برميات الجزاء الترجيحية.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة 24 ساعة من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة الترسانة في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.


يقود الفريق فنيا كل من؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبد الباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

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