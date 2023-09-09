اليوم.. انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة السيسي

تنطلق قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي، اليوم السبت، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون تتويجا لعمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية.

وسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي، غدا الأحد، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.

وتأتي دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين امتدادا للزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى للقاهرة في يوليو الماضي، ومباحثاته الناجحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي دشنت آفاقا جديدة لتعاون أوسع بين البلدين وشراكة استراتيجية تكون امتدادا لعلاقاتها التاريخية الراسخة.

وسيحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وهيثم بن طارق سلطان عمان في الاجتماعات المقررة يومي السبت والأحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى الهند أمس الجمعة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G٢٠. وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، والعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.

ومن المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.

وسيؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلاً عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.